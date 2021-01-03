Почти 200 км дорог Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году

По его словам, этот план может быть перевыполнен. «Как показывает практика, намеченные планы до сих пор нам всегда удавалось перевыполнять за счёт экономии – поэтому постараемся преодолеть символическую отметку в 200 км», - заявил глава региона.

193,5 км дорог общего пользования планируется привести в нормативное состояние в 2021 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувший год было выполнено 99,15% от запланированного объема работ. Всего было отремонтировано 141,3 км региональных автодорог и 27,8 км – местных.

На эти мероприятия в регион было направлено 2,6 млрд рублей. Финансирование ремонта осуществлялось из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мероприятия в рамках БКАД нацелены не только на ремонт дорог, но и на повышение безопасности дорожного движения», - отметил Михаил Ведерников. Так, в 2020 году было установлено 1094 знака, обустроено искусственное освещение на 16,4 км дорог, организовано 2 тыс. 536 метров пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и почти в два раза расширена система фотовидеофиксации.