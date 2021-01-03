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Происшествия / ЧП

Ведерников: Ситуация с электроснабжением должна нормализоваться через сутки

3 января 2021 года, 13:27

Ситуация с электроснабжением населённых пунктов Псковской области должна нормализоваться через сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ведерников: Ситуация с электроснабжением должна нормализоваться через сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Причиной сбоя стала непогода: ледяной дождь и сильный снегопад. Из-за неблагоприятных природных явлений сотни населенных пунктов остались без электричества. «Энергетики говорят, что в некоторых местах аномальные осадки не выдерживают даже новые опоры», - отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, над устранением последствий непогоды круглосуточно работают экстренные службы, «Россети» и МЧС.

Кроме того, в регион привлечены специалисты из других регионов. Так, одновременно с нашими бригадами действуют сотрудники МРСК Центра, МОЭСК, Ленэнерго, Новгородского, Архангельского, Карельского, Мурманского филиалов МРСК.

На региональном оперштабе по обеспечению безопасности электроснабжения, который прошел 2 января, было решено доставить дизельные генераторыв Островский, Себежский и Струго-Красненский районы. На помощь псковским энергетикам направят ещё 200 специалистов из других регионов, а также 5 бригад МЧС. Последние будут заниматься расчисткой трасс и валкой деревьев.

В настоящее время дороги к месту прорыва линий электропередач расчищаются от снега.

В случае отключения электроснабжения необходимо оставить заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. Также можно позвонить в единую диспетчерскую службу или написать в Instagram. «Все обращения в Инстаграм, также отрабатываются», - подчеркнул губернатор.

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