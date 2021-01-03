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Общество / Здоровье

За сутки в Псковской области добавилось 245 заболевших COVID-19

3 января 2021 года, 09:26

За сутки 2 января в Псковской области добавилось 245 ковидбольных, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. В частности, заболели 2 иногородних (всего 5)

74 человека заболели в Пскове (всего 9 тыс. 32) и 41 – Великих Луках (всего 4 тыс. 685). 22 заболевших добавилось в Новосокольническом районе (всего 476), 20 - в Пустошконском (всего 165). У 16 человек диагностировали COVID-19 в Невельском районе (всего 964).

За сутки в Псковской области добавилось 245 заболевших COVID-19

В остальных муниципалитетах Псковской области выявили менее 10 заболевших коронавирусом. В Плюсском, Палкинском, Новоржевском, Стругокрасненском, Куньинском и Пушкиногорском районах за минувшие сутки никто не заболел.

С начала пандемии в Псковской области обнаружили 24 тыс. 318 инфицированных COVID-19. При этом поправились от этого заболевания только 12 тыс. 236 человек. 2 января выздоровели 57 пациентов.

Коронавирус унес жизни 100 жителей Псковской области.

«Действующих противовирусных ограничений на настоящий момент достаточно. Берегите себя! Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах», - написал Михаил Ведерников. 

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