За сутки в Псковской области добавилось 245 заболевших COVID-19

74 человека заболели в Пскове (всего 9 тыс. 32) и 41 – Великих Луках (всего 4 тыс. 685). 22 заболевших добавилось в Новосокольническом районе (всего 476), 20 - в Пустошконском (всего 165). У 16 человек диагностировали COVID-19 в Невельском районе (всего 964).

За сутки 2 января в Псковской области добавилось 245 ковидбольных, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. В частности, заболели 2 иногородних (всего 5)

В остальных муниципалитетах Псковской области выявили менее 10 заболевших коронавирусом. В Плюсском, Палкинском, Новоржевском, Стругокрасненском, Куньинском и Пушкиногорском районах за минувшие сутки никто не заболел.

С начала пандемии в Псковской области обнаружили 24 тыс. 318 инфицированных COVID-19. При этом поправились от этого заболевания только 12 тыс. 236 человек. 2 января выздоровели 57 пациентов.

Коронавирус унес жизни 100 жителей Псковской области.

«Действующих противовирусных ограничений на настоящий момент достаточно. Берегите себя! Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах», - написал Михаил Ведерников.