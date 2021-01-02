В Псковской области восстанавливают энергоснабжение

Ряд населённых пунктов Псковской области остались 2 января без света из-за налипания мокрого снега на провода.

Несмотря на тяжелые погодные условия, глубокий снег и завалы на дорогах, энергетики круглосуточно ведут работу по восстановлению электроснабжения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Все социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объеме.

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, отметили в пресс-службе ведомства. К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 бригада: 341 специалист и 100 единиц спецтехники. Задействованы 36 резервных источников энергоснабжения.