Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

В Псковской области восстанавливают энергоснабжение

2 января 2021 года, 16:48

Ряд населённых пунктов Псковской области остались 2 января без света из-за налипания мокрого снега на провода.

Несмотря на тяжелые погодные условия, глубокий снег и завалы на дорогах, энергетики круглосуточно ведут работу по восстановлению электроснабжения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Все социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объеме.

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, отметили в пресс-службе ведомства. К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 бригада: 341 специалист и 100 единиц спецтехники. Задействованы 36 резервных источников энергоснабжения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
Поезда Петербург — Печоры и Псков — Петербург задержались в пути из-за непогоды
За 24 тысячи перевалило количество заражённых коронавирусом в Псковской области
Скончался почётный гражданин Пскова Николай Солнышкин
Следовавший из Санкт-Петербурга в Бежаницы автобус съехал в кювет
Особый режим работы введён у псковских энергетиков
Новые автобусы вышли на маршруты в Псковской области
Скончался депутат первого и третьего созывов Псковского облсобрания Иван Лысковец
Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района