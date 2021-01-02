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Общество

Поезда Петербург — Печоры и Псков — Петербург задержались в пути из-за непогоды

2 января 2021 года, 15:44

Поезда Санкт-Петербург — Печоры и Псков — Санкт-Петербург задержались в пути 2 января из-за сложных метеоусловий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Задержка составов произошла на участке Луга - Новоселье Октябрьской железной дороги. В результате «Ласточка» №809 из Санкт-Петербурга прибыла в Печоры с опозданием на час, а поезд №810 из Псков приехал на Балтийский вокзал Северной столицы с задержкой на 40 минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени опоздания поездов, отметили в пресс-службе.

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