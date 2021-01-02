За 24 тысячи перевалило количество заражённых коронавирусом в Псковской области

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 24 тыс. 73 человека. За минувшие сутки, 1 января, были подтверждены ещё 205 новых случаев, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Динамика распространения заболевания продолжает снижаться. Тем не менее сейчас особенно высоки риски заболеть в общественных местах», - отметил он.

В Пскове 1 января выявили 50 заражённых (всего 8 тыс. 958), в Великих Луках - 42 (всего 4 тыс. 644), в Опочецком районе — 23 (всего 629), в Красногородском — 11 (всего 139), в Порховском — 10 (всего 748). От 1 до 9 человек заболели в 18-ти районах региона, ни одного — в трёх: в Плюсском (всего 339), Новоржевском (всего 248) и Пушкиногорском (всего 161).

Из медицинских учреждений в первый день года выписали 119 человек. Перенёсших коронавирус. Всего выздоровели уже 12 тыс. 179. Умерли 100 заражённых.

«Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. Это сейчас действительно важно», - призвал Михаил Ведерников.