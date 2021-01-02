Скончался почётный гражданин Пскова Николай Солнышкин

Скончался Почётный гражданин Пскова, основатель и директор Псковского политехнического института, профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения, заслуженный машиностроитель РСФСР, член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы, почетный работник высшего профессионального образования Николай Солнышкин. Ему было 93 года.

Соболезнования родным и близким Николая Солнышкина выразила глава Пскова Елена Полонская, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

«Это большая потеря для города. Николай Петрович внес огромный вклад в организацию и развитие Псковского политехнического института. Будучи назначенным в июне 1972 года директором вновь организованного Псковского филиала Ленинградского политехнического института, он бессменно возглавлял его до 1994 года. Благодаря его напряженной целеустремленной работе, умелому подбору кадров были успешно решены сложные задачи по развитию института и превращению его в современное высшее техническое учебное заведение страны», - отметила Елена Полонская.

Николай Петрович Солнышкин родился 17 июня 1927 года в Тверской области. Подростком во время Великой Отечественной воины он работал в колхозе. Затем окончил Горьковский индустриальный техникум, а потом - Горковский Политический институт. Работал на машиностроительных заводах Горького и Ленинграда на руководящих инженерных должностях.

В 1959 году Ленсовнархоз направил Николая Солнышкина в Псков главным инженером, затем он был назначен директором Псковского машиностроительного завода.

С 1966 по 1972 год работал секретарем Псковского ГК КПСС по промышленности и строительству.

В 1972 году он основал Псковский политехнический институт и был его руководителем до 1996 года. Он автор более 150 печатных трудов, опубликованных во внутривузовских и центральных изданиях. Многие научные разработки руководимой им кафедры внедрены в производство на псковских заводах.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2-й степени», многими другими государственными медалями, наградами ВДНХ, почетными грамотами городских, областных, республиканских органов, творческого университета. В 1991 году ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР», 8 июля 2003 года - звание «Почетный гражданин города Пскова».