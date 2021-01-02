Следовавший из Санкт-Петербурга в Бежаницы автобус съехал в кювет

В кювет съехал автобус «Неоплан», который следовал из Санкт-Петербурга в Бежаницы, пишет Псковское агентство информации.
Авария произошла утром 2 января на трассе в Псковском районе.
В кювет съехал автобус «Неоплан», который следовал из Санкт-Петербурга в Бежаницы, пишет Псковское агентство информации.
Авария произошла утром 2 января на трассе в Псковском районе.
В автобусе находились 27 пассажиров. В результате аварии никто не пострадал.
На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, аварийно спасательной службы, администрации.