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Происшествия / ДТП

Следовавший из Санкт-Петербурга в Бежаницы автобус съехал в кювет

2 января 2021 года, 12:22

В кювет съехал автобус «Неоплан», который следовал из Санкт-Петербурга в Бежаницы, пишет Псковское агентство информации.

Авария произошла утром 2 января на трассе в Псковском районе.

Следовавший из Санкт-Петербурга в Бежаницы автобус съехал в кювет

Фото Псковского агентства информации

В автобусе находились 27 пассажиров. В результате аварии никто не пострадал.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, аварийно спасательной службы, администрации.

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