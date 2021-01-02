Особый режим работы введён у псковских энергетиков

В Псковской области для энергетиков введён особый режим работы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад». Для ликвидации последствий ледяного дождя и сильного снегопада мобилизованы все силы и средства.

«Аномальные осадки в Псковской области продолжаются больше недели. Снегопады и ледяные дожди сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Лёд и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи — такой вес не выдерживают даже новые опоры», - отметили в пресс-службе.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением нарушенных линий. Кроме того, им приходится расчищать пути к ЛЭП от упавших деревьев и метровых сугробов.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф