Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Особый режим работы введён у псковских энергетиков

2 января 2021 года, 11:22

В Псковской области для энергетиков введён особый режим работы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад». Для ликвидации последствий ледяного дождя и сильного снегопада мобилизованы все силы и средства.

Особый режим работы введён у псковских энергетиков

«Аномальные осадки в Псковской области продолжаются больше недели. Снегопады и ледяные дожди сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Лёд и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи — такой вес не выдерживают даже новые опоры», - отметили в пресс-службе.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением нарушенных линий. Кроме того, им приходится расчищать пути к ЛЭП от упавших деревьев и метровых сугробов.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
В Псковской области восстанавливают энергоснабжение
Поезда Петербург — Печоры и Псков — Петербург задержались в пути из-за непогоды
За 24 тысячи перевалило количество заражённых коронавирусом в Псковской области
Скончался почётный гражданин Пскова Николай Солнышкин
Следовавший из Санкт-Петербурга в Бежаницы автобус съехал в кювет
Новые автобусы вышли на маршруты в Псковской области
Скончался депутат первого и третьего созывов Псковского облсобрания Иван Лысковец
Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево

Комментарии

Авторизация
No comments
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»