Новые автобусы вышли на маршруты в Псковской области

В Псковской области на маршруты вышли новые автобусы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Большая часть ПАЗов уже работают практически во всех районах региона. Жители уже пишут, что оценили «фирменную» зелёную технику», - отметил глава региона.

По его словам, 1 января 20 автобусов низкопольных автобусов ЛИАЗ вышли на линии в Пскове.

«За праздники закончится постановка новой техники на учёт, после чего все машины будут радовать жителей всех районов», - добавил Михаил Ведерников.

Новые автобусы Псковская область получила при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На обновление автопарка региона было выделено более 1,2 млрд рублей, на которые были приобретены 249 автобусов.