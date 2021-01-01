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Общество / Жизнь замечательных людей

Скончался депутат первого и третьего созывов Псковского облсобрания Иван Лысковец

1 января 2021 года, 18:40

Ушёл из жизни известный псковский юрист, нотариус, депутат первого и третьего созывов Псковского областного Собрания Иван Лысковец, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Скончался депутат первого и третьего созывов Псковского облсобрания Иван Лысковец

Фото с сайта регионального парламента

Там отметили, что Иван Лысковец был одним из авторов первого Устава Псковской области, был в числе «депутатов-первопроходцев», людей-государственников, пришедших в парламент, чтобы решать проблемы избирателей. «Он был сторонником того, чтобы в Собрание входили представители разных профессий, но прежде всего – люди, разбирающиеся в законах и управлении экономикой, готовые бескорыстно и честно защищать интересы своих избирателей, не жалея ни своего свободного времени, ни сил. Таким и был сам Иван Михайлович, заслуживший уважение коллег, товарищей, жителей Псковской области», - подчеркнули в парламенте.

Депутаты выразили соболезнования родным и близким Ивана Лысковца, подчеркнув, что память о нём навсегда останется в душах и сердцах.

Иван Михайлович Лысковец родился 1 июля 1949 года в деревне Манча Березинского района Минской области в Белоруссии. В 1968 году окончил Минский радиотехнический техникум, в 1975 году - Свердловский государственный юридический институт.

С 1976 года работал председателем Бежаницкого районного суда, с 1982 года – судьёй Псковского областного суда. В 1986 году перешёл на работу в органы исполнительной власти, где прошёл путь от заместителя начальника отдела юстиции Псковской области до председателя государственно-правового комитета администрации региона. В январе 1994 года и марте 2002 года был избран депутатом Псковского областного Собрания, где работал в комитете по законодательству.

В 1994 году он стал исполнительным директором областной нотариальной палаты, с ноября 1996 года и до последних дней был нотариусом в Пскове.

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