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Транспорт / Инфраструктура

Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево

1 января 2021 года, 18:01

В Усвятском районе после ремонта ввели в эксплуатацию после ремонта 12 километров дороги Усвяты – Стеревнево, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево

Фото из Instagram губернатора

Реконструкция участка проведена по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». «Дорога полностью переделана от основания до верхнего слоя покрытия, всего было выделено более 246 млн рублей. 4 км дороги выполнено в асфальте, еще 8 км – песчано-гравийный участок», - отметил глава региона.

Он добавил, что в деревне Цыганковы Нивы было смонтировано новое уличное освещение. В целом на протяжении ремонтируемого участка обновили 13 водопропускных труб, обустроили 3 автобусные остановки с автопавильонами, установили около 2,7 км барьерного ограждения, 143 сигнальных столбика, 129 дорожных знаков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря проведённым работам скорость движения на этой дороге удалось увеличить с 60 до 80 километров в час.

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