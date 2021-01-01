Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево

В Усвятском районе после ремонта ввели в эксплуатацию после ремонта 12 километров дороги Усвяты – Стеревнево, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Реконструкция участка проведена по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». «Дорога полностью переделана от основания до верхнего слоя покрытия, всего было выделено более 246 млн рублей. 4 км дороги выполнено в асфальте, еще 8 км – песчано-гравийный участок», - отметил глава региона.

Он добавил, что в деревне Цыганковы Нивы было смонтировано новое уличное освещение. В целом на протяжении ремонтируемого участка обновили 13 водопропускных труб, обустроили 3 автобусные остановки с автопавильонами, установили около 2,7 км барьерного ограждения, 143 сигнальных столбика, 129 дорожных знаков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря проведённым работам скорость движения на этой дороге удалось увеличить с 60 до 80 километров в час.