Дома культуры реконструируют в 2021 году в Стругах Красных и в посёлке Смуравьёво-2

Реконструкция домов культуры в Стругах Красных и посёлке Смуровьёво-2 в Гдовском районе намечена на 2021 год, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что в этом году был приведён в порядок Дом культуры в деревне Родина Псковского района. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура». На них было направлено более 12 млн рублей. Ещё 6 млн рублей выделили из областного бюджета на ремонт фасада здания и дискозала, оснащение мебелью и новым современным световым и звуковым оборудованием, приобретение одежды сцены и кресел в зрительный зал.

«Жители Родины получили новое пространство, которое работники уже прозвали «арт-резиденцией»», - отметил Михаил Ведерников.