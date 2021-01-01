Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Дома культуры реконструируют в 2021 году в Стругах Красных и в посёлке Смуравьёво-2

1 января 2021 года, 17:54

Реконструкция домов культуры в Стругах Красных и посёлке Смуровьёво-2 в Гдовском районе намечена на 2021 год, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Дома культуры реконструируют в 2021 году в Стругах Красных и в посёлке Смуравьёво-2

Фото из Instagram губернатора

Глава региона напомнил, что в этом году был приведён в порядок Дом культуры в деревне Родина Псковского района. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура». На них было направлено более 12 млн рублей. Ещё 6 млн рублей выделили из областного бюджета на ремонт фасада здания и дискозала, оснащение мебелью и новым современным световым и звуковым оборудованием, приобретение одежды сцены и кресел в зрительный зал.

«Жители Родины получили новое пространство, которое работники уже прозвали «арт-резиденцией»», - отметил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скончался депутат первого и третьего созывов Псковского облсобрания Иван Лысковец
Введена в эксплуатацию после ремонта дорога Усвяты — Стеревнево
Определены победители премии «Народное признание — 2020»
Налипание мокрого снега на провода прогнозируется в Псковской области
Соболезнование родным Алексея Мешкова выразили депутаты Псковского облсобрания
Умер бывший руководитель Псковской ГРЭС Алексей Мешков
Человек погиб на пожаре в Порховском районе
Фейерверк залетел в окно квартиры в Пскове
Почти 300 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области 31 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера
Всё перемелется

Культура / Наследие
2 ноября 17:21

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка