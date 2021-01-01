Определены победители премии «Народное признание — 2020»

Определены победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2020». В этом году на награду было 145 претендентов, после первого тура голосования в финал вышли 33 из них. В итоге путём сложения голосов, поданных во втором туре на сайте Псковского агентства информации, и голосов жюри были определены победители.

В номинации «Открытие» премия присуждена фермерскому хозяйству «Форелевый хутор», в номинации «Наша марка» - сыровару из Себежского района Дмитрию Ершову, в номинации «Сервис» - офису «Псковский» банка «ФК Открытие», в номинации «Лидер» - заместителю директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района Галине Печниковой, в номинации «Рекорд» - команде псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон».

В номинации «Поступок» победу одержал пскович Артём Мазепа, в номинации «Защита» - полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков, в номинации «Талант» - юная вокалистка Дарья Романова из Опочецкого района, в номинации «Призвание» - инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов. Больше всего голосов в номинации «Инициатива» получил проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс», в номинации «Событие» - фестиваль «Музыка на воде» в Пскове.

Также решено присудить шесть специальных призов. Их получат Псковская областная инфекционная больница, председатель Гдовского райпо Василий Чумаков, школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов, Сергей Петров из посёлка Дедовичи, инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев, полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова.

Марафон награждений победителей начнётся после окончания новогодних каникул.