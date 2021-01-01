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Общество

Соболезнование родным Алексея Мешкова выразили депутаты Псковского облсобрания

1 января 2021 года, 15:44

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким почётного гражданина Дедовичского района, депутата областного парламента третьего созыва, экс-директора Псковской ГРЭС Алексея Мешкова, который скончался 31 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Соболезнование родным Алексея Мешкова выразили депутаты Псковского облсобрания

Депутаты отметили, что Алексей Мешков внёс огромный вклад в становление энергетического комплекса региона и социально-экономическое развитие Дедовичского района. «Энергичный, спортивный даже в почтенном возрасте, внимательный к людям, своим достойным трудом и честным отношением к делу он заслужил непререкаемый авторитет среди коллег, умел брать на себя ответственность, решать самые сложные задачи, посвятил себя служению землякам и посёлку, ставшему родным», - сказано в соболезновании.

«Добрую память об Алексее Алексеевиче Мешкове мы навсегда сохраним в своих душах и сердцах», - отметили депутаты.

Добавим, что похороны состоятся 3 января. Проститься с Алексеем Мешковым можно будет в 11:00 на улице Весенней, 9 в посёлке Дедовичи, в 11:30 – у Псковской ГРЭС, в 12:30 – у кладбища в Красных горках. 

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