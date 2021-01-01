Умер бывший руководитель Псковской ГРЭС Алексей Мешков

Ушёл их жизни бывший директор Псковской ГРЭС Алексей Мешков, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Большая потеря для Дедовичского района и для всех нас. Вчера ушёл из жизни почётный гражданин муниципалитета Алексей Алексеевич Мешков. Он более 70 лет трудился на благо района, внёс ключевой вклад в строительство здания гостиницы «Русь», районного дома культуры, больничного комплекса, а также всего современного облика микрорайона Энергетиков», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что месяц назад Алексей Мешков был награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью».

«Трудолюбивый, честный, искренний, – его будет не хватать всему региону. Для всех нас Алексей Алексеевич был примером и до последних дней искренне переживал за район и судьбу ГРЭС», - подчеркнул губернатор.

Он выразил соболезнования родным и близким Алексея Мешков.

«Администрация области окажет семье всю необходимую помощь», - заверил глава региона.

Алексей Алексеевич Мешков родился 20 февраля 1926 года в селе Кулешовка Тамбовской области. В годы войны был медбратом в эвакогоспитале, токарем оборонного завода в Солнечногорске Московской области. В 1950 году окончил Московский технологический институт лёгкой промышленности по специальности «инженер-механик». После вуза был направлен на работу в Костромскую ТЭЦ, затем был директором Вологодской ТЭЦ, Череповецкой ГРЭС.

В октябре 1983 года правительство поручило Алексею Мешкову реанимировать Псковскую ГРЭС. Он организовал сооружение двух энергоблоков общей мощностью 430 мВт, создал условия, позволившие собрать в посёлке эксплуатационный персонал высокой квалификации. Под его руководством коллектив обеспечил успешный ввод в эксплуатацию, быстрое освоение энергоблоков по всем проектным показателям и вывел новую ГРЭС на одно из первых мест в России по экономичности и культуре эксплуатации среди электростанций однотипных по оборудованию и виду энергетического топлива. Кроме станции был построен жилой посёлок со всей инфраструктурой с городскими условиями.

С 2002 года по 2007 год был депутатом Псковского областного Собрания.

Имел звания «Почётный энергетик СССР», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Заслуженный работник Единой Энергетической системы РФ», «Почётный гражданин Дедовичского района», награждён орденом «Знак Почёта» и другими орденами и медалями, был лауреатом правительственной премии РФ.