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Общество / Здоровье

Почти 300 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области 31 декабря

1 января 2021 года, 10:37

31 декабря из медицинских учреждений Псковской области в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 285 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Сначала пандемии вылечены уже 12 тыс. 60 человек.

Почти 300 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области 31 декабря

При этом число новых случаев заболевания начало снижаться. Как отметил губернатор, этого удалось достичь благодаря принятым мерам и ограничениям. В Псковской области за сутки 31 декабря выявили 270 случаев коронавируса.

Заражённые были выявлены в последний день 2020 года практически во всех районах Псковской области, исключение составили Пушкиногорский (всего 161) и Усвятский (всего 99). В 17-и муниципалитетах добавилось менее 10 заболевших.

Лидером по приросту числа заражённых стал Псков — 120 новых случаев (всего 8 тыс. 908). 25 человек заболели в Псковском районе (всего 2 тыс. 24), 22 — в Порховском (всего 738), 18 — в Великих Луках (всего 4 тыс. 602), 12 — в Дедовичском (всего 280), 11 — в Дновском (всего 248) и 10 — в Опочецком (всего 606). Среди иногородних зафиксированы три случая коронавируса, в том числе один за последние сутки.

С начала пандемии коронавирус выявили у 23 тыс. 868 человек. В регионе подтверждены 100 летальных исходов

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