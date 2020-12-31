В новогоднюю ночь Псковскую область накроет туман. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, ночью с 31 декабря на 1 января ожидается туман с видимостью 500 м и менее.



Неблагоприятное явление прогнозируется в период с 23 вечера до 2 часов ночи.

В связи с этим МЧС рекомендует при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Также важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. Кроме того, следует избегать внезапных торможений.



