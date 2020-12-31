Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В новогоднюю ночь Псковскую область накроет туман

31 декабря 2020 года, 21:23

В новогоднюю ночь Псковскую область накроет туман. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, ночью с 31 декабря на 1 января ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Неблагоприятное явление прогнозируется в период с 23 вечера до 2 часов ночи.

В связи с этим МЧС рекомендует при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Также важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. Кроме того, следует избегать внезапных торможений.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

270 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области
Александр Котов поздравил псковичей с новым годом
С центральной елки в Великих Луках пытались украсть серебряный шар
Михаил Ведерников: В этом году подвиги стали привычной частью повседневной жизни
Сто человек погибли от COVID-19 в Псковской области с начала пандемии
Девушка-водитель пострадала в ДТП в Дновском районе
Стало известно расписание трансляций богослужений из Псково-Печерского монастыря
Сотрудники скорой помощи Куньинского района  получили подарок к новому году
Михаил Ведерников посоветовал избегать посещение магазинов в «час пик»

Комментарии

Авторизация
No comments
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»