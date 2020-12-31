Александр Котов поздравил псковичей с новым годом

«Уходящий 2020-й год стал для всех нас непростым испытанием – это было сложное, напряжённое, непредсказуемое время. Но всё же он принёс не только трудности и несбывшиеся надежды, но и многому научил: мобилизовать силы и ресурсы, принимать оперативные решения, осваивать новые компетенции. Этот год дал возможность увидеть, что рядом с нами много хороших и отзывчивых людей, преданных призванию профессионалов, порой настоящих героев», - отметил Александр Котов.

Однако, по его словам, этот год подарил уникальный опыт. «Неожиданно вырвавшись из привычного суетливого ритма жизни, мы вдруг осознали, что многие вещи, которые казались очень важными, на самом деле отнюдь не главные, а по-настоящему ценным является здоровье близких, лад в семье, общение с друзьями, гармония с окружающим миром», - отметил председатель областного Собрания.

По его словам, в 2021 году псковичи обязательно преодолеют все трудности.

«Пусть новогодняя ночь принесёт ощущение праздника и волшебства. Пусть желания, загаданные под бой новогодних курантов, сбудутся. Пусть в вашем доме будет достаток и любовь. Пусть все будут здоровы!», - пожелал Александр Котов.