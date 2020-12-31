Михаил Ведерников: В этом году подвиги стали привычной частью повседневной жизни

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Новым годом. В обращении к псковичам глава региона отметил, что уходящий год «был временем непростых испытаний, которые затронули каждого из нас». «Но трудности всегда даются по силам – для укрепления веры в лучшее будущее и как проверка на прочность. Думаю, мы прошли её достойно. На фоне всех сложностей 2020 года мы отчётливо увидели, что в нашем обществе бесконечно много по-настоящему сильных, великодушных и чутких людей», - подчеркнул он.

Особые слова благодарности губернатор выразил «медикам, которые в круглосуточном режиме продолжают сохранять здоровье и спасать жизни; учителям, которые в сложных и непривычных условиях обеспечивают учебный процесс; предпринимателям, которые пошли на значительные убытки для защиты здоровья своих клиентов; сотрудникам правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб, и многим другим, кто ни на минуту не прекращал работу и , конечно, волонтёрам, которые продолжают бескорыстно оказывать помощь тысячам людей».

По его словам, в этом году во всех сферах профессиональные и личные подвиги стали едва ли не привычной частью повседневной жизни. «Мы вместе делали всё для развития Псковской области, и нам есть, что вспомнить. По поручению президента построены и оборудованы три современных корпуса Псковской областной инфекционной больницы, где врачи уже спасли не один десяток жизней. Технологии Великолукского электротехнического кластера использовались на передовых объектах России и мира: от автономной цифровой подстанции до экспериментального термоядерного реактора. Уже семь авианаправлений открыты в аэропорту имени Княгини Ольги. Продолжается комплексное обновление дорог и общественного транспорта – почти 250 новых автобусов выходят на маршруты Псковской области», - перечислил достижения региона губернатор.

Также, по его словам, не остаётся без внимания и культурное наследие. Яркими событиями 2020 года стали открытие Городского вала и автовокзала в Опочке; Варлаамовской башни и палат Постникова в Пскове, Цепных мостов в Острове. В рамках Года памяти и славы к 75-летию Великой Победы приведены в порядок все воинские захоронения. Всем ветеранам и детям войны оказана социальная поддержка.

«Дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех вас за идеи, обратную связь, конструктивную критику, за ваше терпение. И конечно, за тот вклад, который каждый из вас внёс в то, чтобы Псковская область становилась местом, где хочется жить. Уходящий год был сложным, но он заново научил нас ценить простые, человеческие радости, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Искренне желаю, чтобы все трудности и невзгоды остались позади, а в следующем году у каждого была возможность без ограничений реализовать все свои планы и желания. Нам предстоит много работы, и всем понадобятся крепкое здоровье, силы и терпение. Пусть всего у вас будет в достатке. Верю, что впереди нас ждёт только самое лучшее. С Новым 2021 годом! Пусть всё сбудется!»