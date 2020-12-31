Сотрудники скорой помощи Куньинского района получили подарок к новому году. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», подарок — микроволновую печь передал медикам руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса очень важно поддерживать врачей, которые практически круглосуточно работают, спасая жизни людей. «Многие будут встречать новогодние праздники на рабочем месте. Я и сам знаю, как работают медики. Моя мама проработала в Куньинской больнице много лет. Она была заместителем главного врача», - сказал Андрей Карпов.

Кроме того, партийные волонтеры также доставляют сотрудникам пункта Скорой помощи поселка Кунья горячие обеды.