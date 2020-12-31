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Общество

Сотрудники скорой помощи Куньинского района  получили подарок к новому году

31 декабря 2020 года, 11:50

Сотрудники скорой помощи Куньинского района  получили подарок к новому году. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», подарок — микроволновую печь передал медикам руководитель  регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.


Сотрудники скорой помощи Куньинского района  получили подарок к новому году

Фото пресс-службы регионального отделения «Единой России»

По его словам, в условиях пандемии коронавируса очень важно поддерживать врачей, которые практически круглосуточно работают, спасая жизни людей. «Многие будут встречать новогодние праздники на рабочем месте. Я и сам знаю, как работают медики. Моя мама проработала в Куньинской больнице много лет. Она была заместителем главного врача», - сказал Андрей Карпов.

Кроме того, партийные волонтеры также доставляют сотрудникам пункта Скорой помощи поселка Кунья горячие обеды.

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