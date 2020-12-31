Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал избегать посещение магазинов в «час пик». На своей странице в Instagram глава региона отметил, что в торговых центрах и магазинах наблюдаются большие скопления людей. «Постарайтесь сделать оставшиеся покупки рано утром- разгрузите пиковые часы и избегайте лишних контактов», - порекомендовал он.

По словам губернатора, 30 декабря добавилось еще 303 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. «Заметное снижение омрачается еще одной смертью от COVID-19. Мои соболезнования родным и близким», - сообщил Михаил Ведерников.

Всего подтвержденных случаев COVID в Псковской области с начала пандемии - 23 598. Выздоровело 11755 человек, в том числе, 412 — за минувшие сутки. Умерло 99 пациентов. Проведено 213 170 исследований.