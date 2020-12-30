Псковский Союз пенсионеров признан лучшим на Северо-Западе

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров награждено дипломом за 1-е место по результатам конкурса на номинацию «Лучшее региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Северо-Западному Федеральному округу, а также дипломом в номинации «За креативный подход к обучению иностранным языкам людей старшего возраста в условиях пандемии», сообщается на сайте организации.

Антонина Владимировна Морозова, председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Опочецкого района, награждена почётным знаком «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России». А председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Красногородского района Лариса Ивановна Черкасова награждена почётным знаком «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России».