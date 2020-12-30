Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский Союз пенсионеров признан лучшим на Северо-Западе

30 декабря 2020 года, 19:50

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров награждено дипломом за 1-е место по результатам конкурса на номинацию «Лучшее региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Северо-Западному Федеральному округу, а также дипломом в номинации «За креативный подход к обучению иностранным языкам людей старшего возраста в условиях пандемии», сообщается на сайте организации.

Антонина Владимировна Морозова, председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Опочецкого района, награждена почётным знаком «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России». А председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Красногородского района Лариса Ивановна Черкасова награждена почётным знаком «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России».


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мобильный автогородок для школьников открыли в Пскове
Псковскому тренеру подарили внедорожник
Ключи от нового дома вручил псковский губернатор многодетной семье
В Великих Луках поймали фальшивомонетчиков из Петербурга
Ведерников: Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов
65 автомобилей для оказания медпомощи передали в районы Псковской области
Новый псковский детсад примет воспитанников после новогодних каникул
Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику
Более 23 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на портале поставщиков

Комментарии

Авторизация
No comments
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»
Забытое слово

Общество / Здоровье
29 декабря 09:46

Забытое слово

Почему подводит память?