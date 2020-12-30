Мобильный автогородок для школьников открыли в Пскове. «Лаборатория безопасности» организована на базе Центра дополнительного образования «Наставник» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мобильный автогородок включает в себя оборудование и уникальную методику для проведения занятий для детей 6-16 лет.

На 1 млн рублей в городок были приобретены велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы сети и другое специализированное оборудование, предназначенное для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей грамотному поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Для проведения занятий в других образовательных организациях и транспортировки оборудования центру также передан новый автобус ПАЗ.

Напомним, «Лаборатория безопасности» — это федеральный проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.