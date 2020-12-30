Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Мобильный автогородок для школьников открыли в Пскове

30 декабря 2020 года, 19:42

Мобильный автогородок для школьников открыли в Пскове. «Лаборатория безопасности» организована на базе Центра дополнительного образования «Наставник» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мобильный автогородок включает в себя оборудование и уникальную методику для проведения занятий для детей 6-16 лет.

На 1 млн рублей в городок были приобретены велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы сети и другое специализированное оборудование, предназначенное для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей грамотному поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Для проведения занятий в других образовательных организациях и транспортировки оборудования центру также передан новый автобус ПАЗ.

Напомним, «Лаборатория безопасности» — это федеральный проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский Союз пенсионеров признан лучшим на Северо-Западе
Псковскому тренеру подарили внедорожник
Ключи от нового дома вручил псковский губернатор многодетной семье
В Великих Луках поймали фальшивомонетчиков из Петербурга
Ведерников: Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов
65 автомобилей для оказания медпомощи передали в районы Псковской области
Новый псковский детсад примет воспитанников после новогодних каникул
Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику
Более 23 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на портале поставщиков

Комментарии

Авторизация
No comments
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»
Забытое слово

Общество / Здоровье
29 декабря 09:46

Забытое слово

Почему подводит память?