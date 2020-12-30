Псковскому тренеру подарили внедорожник. За высокие достижения в подготовке молодых спортсменов ключи от новой машины тренеру регионального Центра спортивной подготовки по велоспорту Александру Филиппову вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мой воспитанник Иван Макаров около 30 тыс километров проезжает на велосипеде ежегодно. Во время тренировок и для выезда на соревнования мне тоже приходится проезжать около 60 тыс километров. Автомобиль был очень нужен, без него было тяжело», - рассказал тренер.

Михаил Ведерников заверил Александра Филиппова, что администрация региона со своей стороны постепенно будет выполнять взятые на себя обязательства перед спортсменами, к решению актуальных вопросов также будут привлекаться спонсоры.

Напомним, Александр Филиппов — мастер спорта России международного класса по велоспорту, победитель и призер чемпионатов России, участник чемпионатов мира. С 2010 года — тренер по велоспорту-шоссе в региональном Центре спортивной подготовки.

Александр Филиппов имеет высшую тренерскую категорию. Его спортсмены становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, участниками чемпионатов и первенств мира, Европы. Воспитанником Александра Филиппова является многократный победитель кубка России, Чемпион России, чемпион и серебряный призер 22-х летних Сурдлимпийских игр, чемпион Европы, обладатель золотой, серебряной и бронзовой медали 23-х Сурдлимпийских игр — Иван Макаров.