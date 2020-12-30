Ключи от нового дома вручил псковский губернатор многодетной семье

Ключи от нового дома вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников многодетной семье Кочетковых 30 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Дом площадью 140 квадратных метров специально для Кочетковых, которые воспитывают шесть детей, был построен в деревне Борисовичи Псковского района. Его возведением занималась компания «Псковжилстрой» по инициативе главы региона при содействии Митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поздравил семью с новосельем и вручил сертификат на 100 тыс. рублей на обустройство дома.
Осмотрев комнаты, Михаил Ведерников поинтересовался, довольны ли многодетные родители новым домом. Геннадий Кочетков заверил, что места хватит всем и поблагодарил всех, кто помог мечте семьи о новом жилье осуществится.
«Это настоящее новогоднее чудо», — добавила Елена Кочеткова.
Геннадий Кочетков работает учителем физкультуры в Свято-Тихоновской православной гимназии и тренером по боксу. Елена Кочеткова - домохозяйка, занимается воспитанием шести детей: младшей дочери 2,5 года, старшему сыну 14 лет.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Переезд из однокомнатной квартиры, в которой живут сейчас, Кочетковы планируют осуществить сразу после Нового года.
Михаил Ведерников отметил, что поддержка многодетных семей будет продолжена, в следующем году для них будут приобретены ещё два дома. Он напомнил, что комплекс мер поддержки пополняется, например, в этом году 8 семей уже получили микроавтобусы. Губернатор заверил, что такая акция станет ежегодной.
Он добавил, что решение о том, кому из многодетных семей будет оказана дополнительная поддержка в части решения жилищного вопроса или предоставления автомобиля, будет приниматься при участии членов регионального Совета многодетных матерей.