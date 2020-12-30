Ключи от нового дома вручил псковский губернатор многодетной семье

Ключи от нового дома вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников многодетной семье Кочетковых 30 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Дом площадью 140 квадратных метров специально для Кочетковых, которые воспитывают шесть детей, был построен в деревне Борисовичи Псковского района. Его возведением занималась компания «Псковжилстрой» по инициативе главы региона при содействии Митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Михаил Ведерников поздравил семью с новосельем и вручил сертификат на 100 тыс. рублей на обустройство дома. Осмотрев комнаты, Михаил Ведерников поинтересовался, довольны ли многодетные родители новым домом. Геннадий Кочетков заверил, что места хватит всем и поблагодарил всех, кто помог мечте семьи о новом жилье осуществится. «Это настоящее новогоднее чудо», — добавила Елена Кочеткова. Геннадий Кочетков работает учителем физкультуры в Свято-Тихоновской православной гимназии и тренером по боксу. Елена Кочеткова - домохозяйка, занимается воспитанием шести детей: младшей дочери 2,5 года, старшему сыну 14 лет.