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Происшествия / Преступление

В Великих Луках поймали фальшивомонетчиков из Петербурга

30 декабря 2020 года, 16:40

Полиция Великих Лук установила личности распространителей фальшивых купюр. Ими оказались жители Санкт-Петербурга, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несколько фактов сбыта фальшивых 5-тысячных купюр образца 1997 года были выявлены в середине октября на территории Великих Лук. «Работа сотрудников полиции по установлению изготовителей и сбытчиков поддельных банкнот носила  длительный и кропотливый характер», - отметили в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег).

В квартире подозреваемого в сбыте подделок полицейские провели обыск и изъяли несколько фальшивок и мобильные телефоны с личной перепиской о фактах совершения преступления. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь полицейские работают над выявлением других лиц, замешанных в аналогичных преступлениях. В этой связи ОМВД России по городу Великие Луки просит всех, кто владеет какой-либо информацией о фактах сбыта фальшивых денег, обратиться в дежурную часть по телефону 8(8-11-53)-5-27-94 либо в ОЭБиПК ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 8(8-11-53)-3-82-39.

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