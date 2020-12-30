Ведерников: Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов

Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заключительного в этом году совещания с главами муниципалитетов, которое состоялось 30 декабря.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день исполнение национальных проектов составляет 95%. «При всех трудностях, благодаря слаженной командной работе, нам удалось сделать этот год продуктивным. Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов, достойно справилась с задачами и поручениями главы государства, удержала экономику и, несмотря на все вызовы, по некоторым направлениям добилась заметного роста. В течение года мы не раз доказывали, что вместе способны решать сложные, а иногда практически невыполнимые на первый взгляд задачи», — отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в этом году обновили 140 км дорог регионального значения, создали 41 «Точку роста» и 75 центров цифрового развития, благоустроили 40 общественных и 63 дворовых территории, открыли 3 модельные библиотеки и 8 автоклубов и отремонтировали 19 спортивных залов.

Существенные изменения коснулись системы оплаты труда муниципальных служащих. Кроме того, во взаимодействии с Советом муниципальных образований была разработана и утверждена госпрограмма по развитию местного самоуправления. В следующем году на площадке ПсковГУ для муниципальных служащих будет запущена система повышения квалификации. Этот проект вуз реализует вместе с Ассоциацией.

Практически вдвое увеличилось число ТОСов - с 66 до 124. В этом году было проведено 2 конкурса, в результате которых на реализацию проектов ТОС направлено 12 млн рублей. «Шаг за шагом мы формируем такие условия, в которых каждый активный гражданин, депутат или общественная организация могут привлечь средства на решение местных проблем любого населенного пункта», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил, что все мероприятия в рамках Года памяти и славы полностью выполнены. В частности, проведен капитальный ремонт 64 воинских захоронений, многие из которых привели в порядок волонтеры. Это направление никуда не уходит в следующем году, заметил губернатор. Из федерального центра на программу будет направлено 27 млн рублей.

Губернатор поручил главам определить приоритетные направления и представить проработанные предложения уже в январе. «Призываю не «мельчить», а полученные средства направлять на комплексные, масштабные проекты», — заметил Михаил Ведерников.