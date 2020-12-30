65 автомобилей для оказания медпомощи передали в районы Псковской области

65 автомобилей для оказания медицинской помощи передали в муниципалитеты Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. В Псковскую область прибыли 35 карет скорой помощи класса «В» и другой спецтранспорт для перевозки амбулаторных пациентов и оказания патронажной помощи населению.

В торжественной церемонии передачи транспорта, которая состоялась 30 декабря, принял участие губернатор Михаил Ведерников. «В Псковской области абсолютное большинство машин скорой помощи не старше трех лет эксплуатации. Это очень важно для безопасности, комфорта и своевременного оказания помощи пациентам. Предоставление другого спецтранспорта — тоже очень важное решение и хорошая поддержка системы здравоохранения региона. Я надеюсь, теперь всем будет легче работать», — отметил он. Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что в новогодние праздники для нужд врачей будут выделены машины администраций Псковской области и Пскова.

В ходе церемонии глава региона осмотрел прибывшие машины и их оснащение. Так, в автомобилях «Лада Ларгус», предусмотренных для перевозки амбулаторных больных, Михаил Ведерников оценил разделение зон между водителем и пациентом. В современных условиях это позволит повысить уровень защищенности сотрудников медучреждений. По словам Михаила Ведерникова, наличие такого транспорта разгрузит работу скорой помощи и сделает каждое учреждение более автономным. В ближайшее время автомобили отправятся в Псковскую областную инфекционную больницу, Псковскую городскую поликлинику, Великолукскую межрайонную больницу и другие учреждения региона. Некоторые машины поступят в районы уже сегодня.

В Псковскую областную детскую больницу и Великолукскую межрайонную больницу передадут автомобили для патронажной, паллиативной помощи. «В настоящее время в регионе более 10 детей находятся под домашним наблюдением. Кроме того, сейчас существует тенденция, чтобы люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, особенно дети, проходили лечение не в стационаре, а рядом со своей семьей. Поэтому с помощью специального транспорта таким пациентам будет оказываться вся необходимая помощь еще быстрее и с большим комфортом», — отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Также в муниципалитеты направят автомобили на базе УАЗ «Патриот», которые переданы в Псковскую область по поручению президента РФ в рамках государственной программы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2021 году.