Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику

Псковичам рассказали, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику в новогодние праздники. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, во-первых, размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, которая указана на изделии. Во-вторых, в зоне проведения фейерверка не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Кроме того, необходимо отойти подальше от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Еще одно правило безопасности: ракеты следует устанавливать на твердую ровную площадку. Например, устойчивой поверхностью являются лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Устроитель фейерверка должен удалиться из опасной зоны сразу после запуска изделий.

Место расположения зрителей должно находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка будет в том случае, если ветер дует от зрителей и относит дым в сторону. Также специалисты добавили, что присутствующим будет более комфортно наблюдать эффект под углом до 45 градусов.

После шоу устроитель обязан очистить территорию от отработанных или несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.