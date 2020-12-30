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Общество

Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику

30 декабря 2020 года, 13:43

Псковичам рассказали, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику в новогодние праздники. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, во-первых, размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, которая указана на изделии. Во-вторых, в зоне проведения фейерверка не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Кроме того, необходимо отойти подальше от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику

Еще одно правило безопасности: ракеты следует устанавливать на твердую ровную площадку. Например, устойчивой поверхностью являются лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Устроитель фейерверка должен удалиться из опасной зоны сразу после запуска изделий.

Место расположения зрителей должно находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка будет в том случае, если ветер дует от зрителей и относит дым в сторону. Также специалисты добавили, что присутствующим будет более комфортно наблюдать эффект под углом до 45 градусов.

После шоу устроитель обязан очистить территорию от отработанных или несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику

Строго запрещается применение пиротехнической продукции в помещениях (исключение: бенгальские огни, свечи, хлопушки), а также вблизи любых сооружений, зданий, деревьев и линий электропередачи. Запрет распространяется на крыши, балконы, лоджии, выступающие части фасадов зданий.

Опасно для жизни устраивать фейерверки на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов.

Не разрешено использование пиротехнических изделий на сценических площадках, стадионах, на территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, а также на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнительной власти.

Чтобы устроить фейерверк на территории какого-либо объекта, необходимо получить письменное разрешение владельца. 

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