Более 23 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на портале поставщиков

23,2 млн рублей (9,6%) сэкономили областные заказчики при осуществлении малых закупок на портале поставщиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего на портале поставщиков было заключено свыше 3,6 тыс. контрактов на общую сумму 240 млн рублей.

Ранее малые закупки осуществлялись напрямую у единственного поставщика – подрядчика. Ни о какой процедуре отбора на конкурентной основе речи не шло. Соответственно, экономии тоже не было.

Однако, в 2018 году на Российском инвестфоруме в Сочи между губернатором Псковской обасти Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным был заключен договор на использование этой автоматизированной информационной системы в работе псковских госучреждений. Теперь в соответствии с постановлением администрации Псковской области «Об использовании автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» малые закупки осуществляться только через портал поставщиков.

В 2019 году Псковская область была отмечена «Премией Рунета» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Регион получил диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков».