Много снега прогнозируется в январе в Псковской области

В январе на территории Псковской области прогнозируется много снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140 % от нормы», - подчеркнули специалисты. Преимущественно осадки будут в виде снега.

В то же время среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. По прогнозу, в первой половине месяца дневные температуры будут от -1 до -6 градусов, ночные – от -5 до -10 градусов. При этом в отдельные ночи возможно понижение до -12…-14 градусов.

Во второй половине месяца прогнозируется небольшое похолодание. Так, дневная температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночная – от -7 до -12. По данным синоптиков, в некоторые ночи температура достигнет 18 градусов мороза.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.