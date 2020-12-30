Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Много снега прогнозируется в январе в Псковской области

30 декабря 2020 года, 12:18

В январе на территории Псковской области прогнозируется много снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Много снега прогнозируется в январе в Псковской области

«Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140 % от нормы», - подчеркнули специалисты. Преимущественно осадки будут в виде снега.

В то же время среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. По прогнозу, в первой половине месяца дневные температуры будут от -1 до -6 градусов, ночные – от -5 до -10 градусов. При этом в отдельные ночи возможно понижение до -12…-14 градусов.

Во второй половине месяца прогнозируется небольшое похолодание. Так, дневная температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночная – от -7 до -12. По данным синоптиков, в некоторые ночи температура достигнет 18 градусов мороза.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках поймали фальшивомонетчиков из Петербурга
Ведерников: Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов
65 автомобилей для оказания медпомощи передали в районы Псковской области
Новый псковский детсад примет воспитанников после новогодних каникул
Псковичам напомнили, где можно, а где нельзя использовать пиротехнику
Более 23 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на портале поставщиков
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 99
Псковичам рассказали, как пережить застолье без вреда для здоровья
Главные события 2020 года в одном фоторепортаже представила «Псковская правда»

Комментарии

Авторизация
No comments
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»
Забытое слово

Общество / Здоровье
29 декабря 09:46

Забытое слово

Почему подводит память?