Псковичам рассказали, как пережить застолье без вреда для здоровья

Так, он рекомендует псковичам совсем воздержаться от алкоголя. «Я, как нарколог, советую придерживаться абсолютной трезвости, а не выбирать какие-то напитки или «безопасную» дозировку. Тем более говорить о пользе каких-то малых доз алкоголя не приходится, так как убедительных научных данных в этом вопросе до сих пор не получено», - отметил врач.

Однако, человек может спокойно справляться с малыми дозами алкоголя без вреда для своего здоровья. «Многих эти цифры приведут в уныние, мол, а стоит ли садиться за стол, если речь идет о двух-трёх рюмках крепкого напитка. Но именно эта доза является безопасной для здорового человека», - подчеркнул Сергей Кремс.

Что же касается похмелья, то обычно его симптомы проходят в течение дня. Облегчить состояние помогут таблетка аспирина и кислые продукты. У зависимых людей после употребления больших доз алкоголя дела обстоят гораздо хуже. Их состояние требует неотложной специализированной помощи, отметил нарколог.

Также специалист рассказал можно ли предотвратить запой и какой вред несёт детское шампанское. Об этом можно почитать на сайте Псковского агентства информации.