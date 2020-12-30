Псковичам рассказали, как пережить застолье без вреда для здоровья

Как отметить праздник без вреда для здоровья рассказал заведующий диспансерным наркологическим отделением псковского наркодиспансера Сергей Кремс.
Как отметить праздник без вреда для здоровья рассказал заведующий диспансерным наркологическим отделением псковского наркодиспансера Сергей Кремс.
Так, он рекомендует псковичам совсем воздержаться от алкоголя. «Я, как нарколог, советую придерживаться абсолютной трезвости, а не выбирать какие-то напитки или «безопасную» дозировку. Тем более говорить о пользе каких-то малых доз алкоголя не приходится, так как убедительных научных данных в этом вопросе до сих пор не получено», - отметил врач.
Однако, человек может спокойно справляться с малыми дозами алкоголя без вреда для своего здоровья. «Многих эти цифры приведут в уныние, мол, а стоит ли садиться за стол, если речь идет о двух-трёх рюмках крепкого напитка. Но именно эта доза является безопасной для здорового человека», - подчеркнул Сергей Кремс.
Что же касается похмелья, то обычно его симптомы проходят в течение дня. Облегчить состояние помогут таблетка аспирина и кислые продукты. У зависимых людей после употребления больших доз алкоголя дела обстоят гораздо хуже. Их состояние требует неотложной специализированной помощи, отметил нарколог.
Также специалист рассказал можно ли предотвратить запой и какой вред несёт детское шампанское. Об этом можно почитать на сайте Псковского агентства информации.