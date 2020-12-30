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Общество

Главные события 2020 года в одном фоторепортаже представила «Псковская правда»

30 декабря 2020 года, 10:57

«Псковская правда» представила главные события уходящего года в одном фоторепортаже. Весь год фотокорреспондент газеты Андрей Степанов фиксировал интересные и важные моменты жизни Псковской области.

Главные события 2020 года в одном фоторепортаже представила «Псковская правда»

Фото Андрея Степанова

В подборку вошли 53 снимка, которые дают возможность вспомнить, что в этом году кроме пандемии коронавируса было довольно много других событий. Например, до прихода COVID-19 псковская дивизия успела получить новую технику, псковичи смогли поучаствовать в традиционных крещенских купаниях и праздновании Масленицы.

А потом улицы опустели из-за карантина, но постепенно жизнь начала возвращаться: открылись несколько памятников, состоялись выставки, концерты. Кроме того, традиционно были масштабные дорожные работы, ремонты зданий, стройки.   

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