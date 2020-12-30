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Общество / Здоровье

Врачи дали рекомендации псковичам, как безопасно провести новогодние праздники

30 декабря 2020 года, 10:41

Врачи Псковской областной инфекционной больницы дали рекомендации псковичам, как безопасно встретить Новый год и Рождество.

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, определенные правила помогут снизить риски инфицирования себя, родственников и друзей. «Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ, передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Давайте, пожалуйста, прислушаемся к требованию Роспотребнадзора. Провести новогодние праздники дома, в кругу семьи (но это не означает, что можно собираться большими компаниями), по возможности на свежем воздухе, например, на даче», - подчеркнули главврач Анастасия Повторейко и заведующий приемным отделением Артём Абдуллаев.

Они рекомендуют воздержаться от посещения мероприятий, проходящих в закрытых помещениях. В частности, не следует посещать корпоративы. 

Важно помнить о физической дистанции в 1,5-2 метра. Массовые скопления людей не позволяют держать дистанцию, в связи с чем являются нежелательными и потенциально опасными, подчеркнули специалисты.

Во время предпраздничных и праздничных дней необходимо ограничить круг контактных людей. Рекомендуют минимизировать походы в гости и воздержаться от приглашения домой родственников и друзей. Это значительно повышает риск инфицирования.

Кроме того, псковичам напоминают о средствах индивидуальной защиты. «Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции», - отмечают врачи.

Также они советуют воздержаться от поездок за границу. Тем, кто рискнет отправится в путешествие, необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

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