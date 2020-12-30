Ледяной дождь и гололед ожидаются в Псковской области 30 декабря

Ледяной дождь и гололед сохранятся в Псковской области в течение суток 30 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В течение суток 30 декабря по Псковской области сохранятся неблагоприятные условия, ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее начальник псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова пояснила, что осадки в виде дождя будут называться ледяной дождь, пока температуры не перейдут на плюс.

Специалисты МЧС рекомендуют псковичам воздержаться от поездок на личном транспорте, использовать малоскользящую обувь и не отпускать детей на улицу без сопровождения. Последнее правило также распространяется на пожилых людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону «01», а для мобильных телефонов - по номеру «112» или «101».