Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

392 случая коронавируса выявили в Псковской области 29 декабря

30 декабря 2020 года, 09:33

392 случая коронавируса выявили в Псковской области 29 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Статистика выровнялась, но я призываю вас не терять бдительность», - отметил он.

Общее число заболевших COVID-19 составило 23 тыс. 295. Больше всего заражённых  добавилось в Пскове (всего 8 тыс. 706) – 69 человек и в Невельском районе (всего 936) – 66. У 59 человека диагностировали коронавирус в Великих Луках (всего 4 тыс. 484). 40 случаев COVID-19 выявили в Порховском районе (всего 708), 38 - в Дедовичском (всего 268) и 34 – в Псковском (всего 1 тыс. 986). 19 человек заразились в Островском районе (всего 1 тыс. 120), 16 – в Новоржевском (всего 246), 10 – в Новосокольническом (всего 438).

392 случая коронавируса выявили в Псковской области 29 декабря

В остальных муниципалитетах подтвердилось менее 10 случаев заболевания. Ни один человек не заболел в Пушкиногорском, Локнянском и Усвятском районах.

С начала пандемии от коронавируса поправились 11 тыс. 363 человека. В частности, 168 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Количество умерших — 98 человек.

29 декабря в Псковской области провели 1 тыс. 670 исследований на коронавирус. Всего тестирование прошли 211 тыс. 487 раз.

«Ради вашего комфорта мы приняли максимально мягкие ограничительные меры на новогодние праздники. Очень не хотелось бы пересматривать это решение из-за нарушений. Берегите себя!» - написал глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Главные события 2020 года в одном фоторепортаже представила «Псковская правда»
Врачи дали рекомендации псковичам, как безопасно провести новогодние праздники
Ледяной дождь и гололед ожидаются в Псковской области 30 декабря
У главврача Псковской областной больницы выявили COVID-19
Провода ЛЭП в южных районах Псковской области покрылись коркой льда
Стал известен график работы псковских медучреждений в новогодние праздники
Михаил Ведерников наградил участников акции #МыВместе
Формат награждения победителей «Народного признания» изменён из-за пандемии
Победители псковской премии «Народное признание» будут названы 30 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»
Забытое слово

Общество / Здоровье
29 декабря 09:46

Забытое слово

Почему подводит память?
А подпись чья?

Общество
25 декабря 15:23

А подпись чья?

Воюющие с надстройкой магазина у рынка «Нива» псковичи сомневаются в законности протокола о даче согласия на строительство