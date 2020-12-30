392 случая коронавируса выявили в Псковской области 29 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Статистика выровнялась, но я призываю вас не терять бдительность», - отметил он.

Общее число заболевших COVID-19 составило 23 тыс. 295. Больше всего заражённых добавилось в Пскове (всего 8 тыс. 706) – 69 человек и в Невельском районе (всего 936) – 66. У 59 человека диагностировали коронавирус в Великих Луках (всего 4 тыс. 484). 40 случаев COVID-19 выявили в Порховском районе (всего 708), 38 - в Дедовичском (всего 268) и 34 – в Псковском (всего 1 тыс. 986). 19 человек заразились в Островском районе (всего 1 тыс. 120), 16 – в Новоржевском (всего 246), 10 – в Новосокольническом (всего 438).