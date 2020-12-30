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Общество / Здоровье

У главврача Псковской областной больницы выявили COVID-19

30 декабря 2020 года, 09:21

У главврача Псковской областной клинической больницы выявили COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Медик проходит амбулаторное лечение.

В настоящее время в медучреждении выявляется круг контактных лиц, а также проводится ряд эпидемиологических мероприятий.

29 декабря коронавирус подтвердился у 392 человек. Всего с начала пандемии заболели 23 тыс. 295 жителей Псковской области. При этом поправились от этого заболевания 11 тыс. 363 человека. В частности, 168 пациентов выздоровели за минувшие сутки. 

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