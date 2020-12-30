У главврача Псковской областной больницы выявили COVID-19

У главврача Псковской областной клинической больницы выявили COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Медик проходит амбулаторное лечение.

В настоящее время в медучреждении выявляется круг контактных лиц, а также проводится ряд эпидемиологических мероприятий.

29 декабря коронавирус подтвердился у 392 человек. Всего с начала пандемии заболели 23 тыс. 295 жителей Псковской области. При этом поправились от этого заболевания 11 тыс. 363 человека. В частности, 168 пациентов выздоровели за минувшие сутки.