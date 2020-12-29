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Общество / Здоровье

Стал известен график работы псковских медучреждений в новогодние праздники

29 декабря 2020 года, 20:03

В новогодние праздники, с 31 декабря по 10 января, вызов врачей на дом будет осуществляться с 8:00 до 15:00, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Для детей — с 8:00 до 14:00. Специализированная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно в соответствии с графиком дежурств врачей.

Как рассказала зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области Елена Киселык, поликлинические подразделения медицинских организаций с 31 декабря по 8 января будут работать по графику дежурства в праздничные дни с 8:00 до 15:00; 9 января — по графику субботы с 8:00 до 17:00; 10 января — по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00.

Детские поликлиники в Пскове с 31 декабря по 10 января работают по графику дежурства в праздничные дни, помощь на дому — с 9:00 до 15:00, прием вызовов до 14:30. Противотуберкулезный диспансер Псковской области, кожно-венерологический диспансер, наркологический диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер будут работать в режиме работы дежурных врачей поликлинических подразделений, включая филиалы, по следующему графику: 4 января с 9:00 до 15:00; 8 января с 9:00 до 15:00.

Медицинские организации Пскова, имеющие в структуре женские консультации, с 31 декабря по 10 января будут принимать пациентов по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 15:00. Стоматологии работают с 31 декабря по 10 января с 9:00 до 14:00 для оказания неотложной помощи. 

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