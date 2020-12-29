Михаил Ведерников наградил участников акции #МыВместе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии 29 декабря вручил награды добровольцам общероссийской акции #МыВместе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона поблагодарил волонтеров акции за самоотверженный труд. «Этот год был сложным и необычным, с большим количеством вызовов. И мы вместе с этими вызовами достойно справились. Та работа, которую вы проводили в рамках всероссийской акции #Мывместе, дорогого стоит. Сотни тысяч людей по всей стране получали помощь. И в Псковской области помощь была оказана более чем 20 тыс. жителей, которые особо нуждались в поддержке. Мне особенно приятно, что среди вас есть и сотрудники администрации области. Хорошо, что, учитывая плотный рабочий график, вы наши возможность в нерабочее время оказать дополнительную помощь нуждающимся», - отметил губернатор.

В рамках торжественной церемонии были вручены благодарственные письма президента Российской Федерации, а также ряд памятных медалей с грамотами главы государства.

Региональный оперативный волонтерский штаб был создан на площадке Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Кроме того, в каждом муниципальном образовании действуют районные оперативные волонтерские штабы. В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе гражданам старше 65 лет и маломобильным гражданам силами волонтеров оказывается помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, помощь в оплате счетов за коммунальные услуги, другие виды оказания помощи.

За период работы штаба было отработано более трех тысяч заявок, оказана продуктовая помощь 22 000 жителей Псковской области.