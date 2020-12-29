Победители псковской премии «Народное признание» будут названы 30 декабря

Лауреаты 11 номинаций будут определены путём сложения голосов членов жюри и граждан, проголосовавших на сайте Псковского агентства информации во втором туре. Поддержка каждого из 14 экспертов принесёт финалисту 3% от общей суммы голосов, полученных во втором туре.

В этом году экспертную комиссии возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Премия «Народное признание» проходит в 11 раз. На соискание награды было подано 145 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре голосования, по итогам которого были определены тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится после новогодних праздников.