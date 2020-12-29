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Недвижимость / Строительство

Ведерников поручил проконтролировать качество строительства детского сада в Пскове

29 декабря 2020 года, 17:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил администрации города проконтролировать качество строительства детского сада на улице Алексея Алехина, сообщили «Псковской правде» в администрации региона.

Ведерников поручил проконтролировать качество строительства детского сада в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Все строительные работы на объекте подходят к завершению. Однако, глава региона выявил ряд замечаний, которые касались разных направлений реализации проекта. В связи с этим Михаил Ведерников поручил администрации города и начальникам профильных комитета и управления проконтролировать качество оставшихся работ.

В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие уже уложили асфальт, установили бордюрный камень, смонтировали уличное освещение, организовали пешеходные дорожки и подъезд к учреждению, а также установили прогулочные террасы и игровые комплексы. «Прорезиненное покрытие будет смонтировано по погодным условиям, засеивание газонов будет проведено весной», — сообщил глава администрации города Александр Братчиков.

Ведерников поручил проконтролировать качество строительства детского сада в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Внутри объекта провели практически весь комплекс мероприятий: стены окрашены, напольное покрытие уложено, монтаж потолочных плит завершен. Представители подрядной организации отметили, что в ближайшее время появятся светильники. «Вся необходимая мебель для детских групп, музыкального и спортивного залов закуплена, ее установят сразу после проведения клининговых работ. Помещение пищеблока также укомплектовано всем необходимым оборудованием», — добавил подрядчик.

По словам главы администрации Пскова, на объекте постоянно работают 80 человек. «Если бы изначально работы велись такими темпами, все было бы сдано вовремя», — заключил губернатор.

Строительство детского сада на 270 мест в Пскове ведется в рамках национального проекта «Демография».

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