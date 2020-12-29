Ведерников поручил проконтролировать качество строительства детского сада в Пскове

Все строительные работы на объекте подходят к завершению. Однако, глава региона выявил ряд замечаний, которые касались разных направлений реализации проекта. В связи с этим Михаил Ведерников поручил администрации города и начальникам профильных комитета и управления проконтролировать качество оставшихся работ.

В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие уже уложили асфальт, установили бордюрный камень, смонтировали уличное освещение, организовали пешеходные дорожки и подъезд к учреждению, а также установили прогулочные террасы и игровые комплексы. «Прорезиненное покрытие будет смонтировано по погодным условиям, засеивание газонов будет проведено весной», — сообщил глава администрации города Александр Братчиков.