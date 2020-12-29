Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»

Псковский областной совет профсоюзов возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника», сообщает Псковское агентство информации. Такое решение было принято в ходе рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в спортшколу 29 декабря.

Михаил Ведерников отметил, что спортивная школа – это достояние Псковской области и необходимо сделать все, чтобы она показывала хорошие результаты. В связи с этим губернатор предложил председателю Псковского облсовпрофа Игорю Иванову, чтобы областной совет профсоюзов взял шефство над спортшколой.

«Профсоюзы готовы и будут помогать школе», – заверил Игорь Иванов.

Михаил Ведерников осмотрел зал с новыми специализированными тренажёрами для занятий, которые появились в спортивной школе «Ника» благодаря поддержке региональных властей. Ранее, во время январского визита, директор спортшколы Константин Чижов пожаловался главе региона на нехватку инвентаря.

Теперь руководитель организации отметил, что в следующем году, благодаря присвоенному статусу школы олимпийского резерва, «Ника» получит из федерального бюджета 6 млн рублей, которые направят, в том числе, на покупку новых лодок.