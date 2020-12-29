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Общество

Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»

29 декабря 2020 года, 16:09

Псковский областной совет профсоюзов возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника», сообщает Псковское агентство информации. Такое решение было принято в ходе рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в спортшколу 29 декабря.

Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»

Фото Псковского агентства информации

Михаил Ведерников отметил, что спортивная школа – это достояние Псковской области и необходимо сделать все, чтобы она показывала хорошие результаты. В связи с этим губернатор предложил председателю Псковского облсовпрофа Игорю Иванову, чтобы областной совет профсоюзов взял шефство над спортшколой.

«Профсоюзы готовы и будут помогать школе», – заверил Игорь Иванов.

 Михаил Ведерников осмотрел зал с новыми специализированными тренажёрами для занятий, которые появились в спортивной школе «Ника» благодаря поддержке региональных властей. Ранее, во время январского визита, директор спортшколы Константин Чижов пожаловался главе региона на нехватку инвентаря.

Теперь руководитель организации отметил, что в следующем году, благодаря присвоенному статусу школы олимпийского резерва, «Ника» получит из федерального бюджета 6 млн рублей, которые направят, в том числе, на покупку новых лодок.

Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»

Фото Псковского агентства информации

Также Ведерников пообщался с воспитанниками спортшколы. Они рассказали губернатору, что с новыми тренажёрами стало намного лучше и попросили оборудовать открытую баскетбольную площадку на территории школы. Губернатор поддержал желание спортсменов и поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову заняться вопросом строительства площадки размером 15 на 15 метров.

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