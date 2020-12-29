Заводчица: Катание на верблюде в Печорах не противоречит его природному предназначению

Владелица верблюда Джиги , который будет катать детей в Рождество в Печорах, Ирина Тихонова развеяла все опасения псковичей о том, что такое развлечение негуманно по отношению к животному. В интервью Псковскому агентству информации она заверила, что мероприятие будет для верблюда всего лишь той тренировкой, которая необходима ему ежедневно.

«Верблюды – сверхвыносливые животные от природы. В природе они свыше 100 километров в день наматывают только в поисках еды и воды, и как раз таки создание условий отсутствия свойственных им нагрузок – это противоречие природному предназначению такого организма, и скорее именно это не гуманно», – рассказала Ирина Тихонова.

Она отметила, что катание – это всего лишь движение верблюда медленным шагом по несколько десятков метров туда-обратно. Для животного это необходимый моцион. «Тем более что данный верблюд находится в постоянном тренинге, летом, участвуя в походах и пробегах, систематически проходил и пробегал до 60 километров в день. Также надо отметить, что калмыцкие верблюды – степные верблюды, климат в их естественной среде обитания зимой более суровый, чем в наших краях», – подчеркнул заводчица.

Катание на верблюде состоится в рамках традиционной рождественской ярмарки возле Псково-Печерского монастыря.