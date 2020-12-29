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Общество

Губернатор поздравил псковичей с наступающими Новым годом и Рождеством

29 декабря 2020 года, 13:55

В еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил граждан с наступающим Новым годом и напомнил, как не заразиться на предстоящих каникулах. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор поздравил псковичей с наступающими Новым годом и Рождеством

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Так, по рекомендации главного государственного санитарного врача Анны Поповой, допускается участие только в мероприятиях на открытом воздухе. «Старайтесь не поддаваться соблазну устроить массовые гуляния дома или в других закрытых помещениях – риск заразится слишком велик», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, необходимо держать социальную дистанцию. По словам главы региона, даже на открытом воздухе фестивали не безопасны, если участвует по 50 и более человек.

Тем, кто отправляется в поездки, губернатор рекомендовал неукоснительно соблюдать все меры безопасности. В частности, необходимо носить маски и дезинфицировать руки.

«Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и благополучия. Берегите себя!» - сказал Михаил Ведерников. 

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