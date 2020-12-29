Михаил Ведерников: Национальные парки разморожены для нормальной жизни и работы

«Национальные парки разморожены для нормальной жизни и работы», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Закон, согласно которому граждане могут распоряжаться своей землёй на территории национальных парков, приняла Госдума в третьем чтении. «Это замечательная новость, которую жители Себежского района ждали не один год», - отметил Михаил Ведерников.

В настоящее время документ одобрен Советом Федерации и находится на подписи у президента РФ. «После вступления закона в силу разрешится правовая коллизия, которая держала в заложниках многих жителей Себежского района. И более того, теперь и у нас появляется возможность строить на этих территориях новые социальные и инфраструктурные объекты», - подчеркнул губернатор.

По его словам, это стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Этот вопрос был детально проработан с ним и с профильным комитетом Госдумы. «Вместе мы добились результата, за что я хочу поблагодарить коллег, и с чем я хочу поздравить жителей Себежского района», - заключил Михаил Ведерников.