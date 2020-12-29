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Недвижимость / Строительство

В начале следующего года стартует реконструкция здания под «Немов Центр» в Пскове

29 декабря 2020 года, 13:20

В начале следующего года стартует реконструкция здания под «Немов Центр» в Пскове, сообщил губернатор Псковской области в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

В начале следующего года стартует реконструкция здания под «Немов Центр» в Пскове
Алексей Немов
Фото Псковского агентства информации

«Реконструкция здания начнётся сразу в начале следующего года – проектно-сметная документация уже проходит проверку Госэкспертизы», - отметил Михаил Ведерников. 

«Немов Центр» появится по адресу улица Коммунальная, дом 25, где ранее располагалась механическая прачечная. Планируется, что специализированная школа спортивной гимнастики, которую будет курировать сам Алексей Немов, откроется через два года.

«За работу над проектом я хочу поблагодарить Алексея Немова, который являлся автором идеи, и Александра Братчикова, который достаточно оперативно провёл всю необходимую подготовку со стороны администрации города», - сказал Губернатор.

Соглашение о строительстве центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова подписано с Министерством спорта. Стоимость объекта составит 70 млн рублей.

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