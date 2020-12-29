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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников призвал псковичей помочь диспетчерским службам медучреждений

29 декабря 2020 года, 13:00

В еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей помочь диспетчерским службам медучреждений в новогодние праздники. Обращение глава региона выложил в своем Instagram-аккаунте. 

Михаил Ведерников призвал псковичей помочь диспетчерским службам медучреждений

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Если у кого-то есть желание помочь в диспетчерских или на горячих линиях, а там руки наверняка понадобятся, пишите в директ аккаунта комитета по здравоохранению», - сказал Михаил Ведерников.

 Кроме того, на этот период в Псковской области добавится 110 дополнительных ковидкоек. Для этого будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница. По словам Михаила Ведерникова, это делается для подстраховки.

«Работа системы здравоохранения, понятное дело, останавливаться не будет. Кстати, президент поддержал предложение «Единой России» удвоить медикам заработную плату за работу с ковидом в новогодние праздники», - добавил глава региона. 

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