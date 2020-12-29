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Общество / Здоровье

Динамичный ежесуточный рост числа ковидбольных в Псковской области остановился

29 декабря 2020 года, 12:33

Динамичный ежесуточный рост числа ковидбольных в Псковской области остановился. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в очередном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Динамичный ежесуточный рост числа ковидбольных в Псковской области остановился

«Динамичный ежесуточный рост остановился, и кривая статистики вышла на плато, - отметил губернатор. - Это результат предыдущих противовирусных мер, а именно введения досрочных зимний каникул, ограничение работы предприятий общественного питания и ряда других ограничений».

Несмотря на это, ежесуточно в статистику добавляется порядка 400 новых случаев. По словам Михаила Ведерникова, это связано с растущим объемом тестирования и ускоренной обработкой результатов исследований. Кроме того, более оперативную работу обеспечивает новая медицинская техника. «Более 200 тысяч тестов проведено с начала года. Из них половина, порядка 100 тысяч, сделано с начала октября», - подчеркнул губернатор.

В целом, в псковскую систему здравоохранения внедрены более актуальные методики лечения. В медучреждениях появилась новая техника. Также удалось ностроить широкую амбулаторную сеть. «С текущими темпами заболеваемости мы в целом справляемся. Да, конечно, не всё проходит идеально, но мы из доступных резервов выжали максимум из доступных ресурсов», - сказал губернатор и добавил, что была проведена большая работа.

Ровно год назад было 80 кроватей в инфекционном отделении Псковской городской больницы. «Тогда у нас было 80 кроватей в здании, откуда не могли вытравить тараканов – всё видел своими глазами, и вы об этом много писали. Сейчас у нас есть три корпуса инфекционной больницы, единая диспетчерская служба скорой помощи с новыми автомобилями и широкая сетка волонтёров и студентов, задействованных на всех уровнях здравоохранения», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что Псковская область справится с новым пиком. 

«Мы готовы к любому развитию событий», - заверил губернатор. 

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