Динамичный ежесуточный рост числа ковидбольных в Псковской области остановился

«Динамичный ежесуточный рост остановился, и кривая статистики вышла на плато, - отметил губернатор. - Это результат предыдущих противовирусных мер, а именно введения досрочных зимний каникул, ограничение работы предприятий общественного питания и ряда других ограничений».

Несмотря на это, ежесуточно в статистику добавляется порядка 400 новых случаев. По словам Михаила Ведерникова, это связано с растущим объемом тестирования и ускоренной обработкой результатов исследований. Кроме того, более оперативную работу обеспечивает новая медицинская техника. «Более 200 тысяч тестов проведено с начала года. Из них половина, порядка 100 тысяч, сделано с начала октября», - подчеркнул губернатор.

В целом, в псковскую систему здравоохранения внедрены более актуальные методики лечения. В медучреждениях появилась новая техника. Также удалось ностроить широкую амбулаторную сеть. «С текущими темпами заболеваемости мы в целом справляемся. Да, конечно, не всё проходит идеально, но мы из доступных резервов выжали максимум из доступных ресурсов», - сказал губернатор и добавил, что была проведена большая работа.

Ровно год назад было 80 кроватей в инфекционном отделении Псковской городской больницы. «Тогда у нас было 80 кроватей в здании, откуда не могли вытравить тараканов – всё видел своими глазами, и вы об этом много писали. Сейчас у нас есть три корпуса инфекционной больницы, единая диспетчерская служба скорой помощи с новыми автомобилями и широкая сетка волонтёров и студентов, задействованных на всех уровнях здравоохранения», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что Псковская область справится с новым пиком.

«Мы готовы к любому развитию событий», - заверил губернатор.