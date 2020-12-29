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Общество

Михаил Ведерников вернулся к обычному графику работы после коронавируса

29 декабря 2020 года, 12:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вернулся к обычному графику работы после коронавируса. Об этом глава региона сообщил в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников вернулся к обычному графику работы после коронавируса

«С болезнью я справился на домашнем лечении, с понедельника вошёл в привычный рабочий график. Конечно, ковид не прошёл без последствий, – но они у всех сохраняются на протяжении нескольких недель», - поделился Михаил Ведерников.

Он заверил, что последствия COVID-19 никак не скажутся на его рабочем процессе.

Михаил Ведерников находился на самоизоляции с 15 декабря. О своей болезни глава Псковской области рассказал во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря.

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