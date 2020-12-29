Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вернулся к обычному графику работы после коронавируса. Об этом глава региона сообщил в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

«С болезнью я справился на домашнем лечении, с понедельника вошёл в привычный рабочий график. Конечно, ковид не прошёл без последствий, – но они у всех сохраняются на протяжении нескольких недель», - поделился Михаил Ведерников.

Он заверил, что последствия COVID-19 никак не скажутся на его рабочем процессе.

Михаил Ведерников находился на самоизоляции с 15 декабря. О своей болезни глава Псковской области рассказал во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря.